運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬豬、羊、狗、牛的人好運從農曆新年一直延續到2月底，貴人運、財運、事業運全面上漲，第一名的屬牛人正財運大爆發，賺錢機會不斷找上門，要好好把握難得的大好時機。

▍第四名：生肖豬

延續農曆新年的好運，屬豬者的財運有機會持續上漲，特別是偏財運特別旺，將有額外收入降臨。有在觀望投資的屬豬者，此時就是大好機會，不管是股票、外幣，你都能找到最洽當的時機與資源。加上2月你的貴人運爆棚，很容易在社交場合碰上貴人，他也許是長輩，或是客戶，他對你是信心滿滿，能提拔你，使你的職位更上一層樓，2月就是你財運最旺的最佳賺錢點，提醒你有好的機會就別錯過。

▍第三名：生肖羊

延續農曆新年的好運，屬羊者的財運會明顯上升，你可以感受到荷包越來越豐厚，身邊的人都很羨慕你。若有考慮換工作或調職、轉職的人，可以在此時轉換跑道，你很容易就能受到公司的重用，並能為自己爭取滿意的薪資。特別是上班族，只要做好自己該做的工作，那麼上司在這個期間重用你的機會將大大增加，記得好好表現。

▍第二名：生肖狗

延續農曆新年的好運，屬狗者的財運有望翻紅，無論在正職或兼職工作上，都可以拿出實力，並且把每件事處理得當。由於你的表現極佳，因此會有加薪機會，尤其工作是業務性質的人，這是個大好機會，不排除你會獨自去開發客戶、尋找更多的合作，以及簽約契機，另外可抽空去買張彩券，相信你的中獎機會比別人高出許多。

▍第一名：生肖牛

延續農曆新年的好運，屬牛者的好運持續降臨，特別正財運更是大爆發。你的工作能力大幅進步，許多賺錢機會都自己找上門，且只要你把握住了，幾乎都能成功。加上2月財氣到來，跑業務者只要找到客戶，皆能順利簽約；創業的肖牛者更是業績翻紅、名聲大旺；上班族將有職位提拔、加薪的機會到來，使你在2月可以口袋滿滿、意氣風發，走在路上更有自信。

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