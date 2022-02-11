一段時間以來，美國不斷評論烏克蘭問題，一邊警告全球，俄羅斯將入侵烏克蘭，戰爭緊張態勢一觸即發；一邊又試圖拉中國入局。繼美國副國務卿紐蘭呼籲中國「運用對俄影響力解決烏克蘭危機」後，當地時間2月10日，美國駐聯合國大使格林菲爾德再次聲稱，希望中國「鼓勵俄羅斯做正確的事」。

對此中國常駐聯合國代表張軍回應，中方的訊息非常明確，通過外交解決一切爭端，停止炒作緊張氛圍，俄羅斯的合理關切也應該得到解決。

觀察者網報導，格林菲爾德10日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示：「我們希望中國在鼓勵俄羅斯做正確的事情方面發揮作用。」

她說，中國在安理會對維護邊境完整和國家主權表達了強烈關切，而眼下俄羅斯正在「威脅（烏克蘭）邊境的完整」，「因此，對中國來說，（對俄羅斯）傳達這樣的信息極為重要，我們當然希望在與俄羅斯的會談中做到這點，我們也期待並鼓勵中國駐聯合國代表能傳達這一訊息。」

對於格林菲爾德的言論，中國常駐聯合國代表張軍11日在推特表示：「我們的訊息是一致而明確的：通過外交解決一切爭端。停止炒作緊張氛圍。俄羅斯在安全方面的合理關切應該得到認真解決。我相信美國駐聯合國大使已經聽到了我前幾天在安理會的發言。」

過去數月，美國及其諸多盟友稱，俄羅斯在其與烏克蘭邊境附近集結了數萬兵力，並計畫發動入侵烏克蘭。與此同時，烏克蘭軍隊也在俄烏邊境集結，俄方曾表示，烏軍隊人數達到12.5萬人，約為烏武裝部隊全部人數的一半。

「戰爭臨界狀態」持續數月之後，俄羅斯總統普丁主動出擊，分別向美國和北約拋出「安全保障」方案，明確要求「北約停止東擴」、「烏克蘭不能加入北約」。

然而年初的三輪談判、俄美歐幾輪拉鋸之後，安全保障問題絲毫沒有進展，美國和北約對俄羅斯的核心訴求沒有給出讓俄羅斯滿意和接受的答案。

當地時間1月31日，聯合國安理會應美國要求，就烏克蘭局勢舉行公開會議。張軍在會議上明確表示，美方要求安理會舉行公開會的理由是，俄羅斯在烏克蘭邊界的兵力部署對國際和平與安全構成威脅。中方不能認同這樣的看法。

張軍指出，以美國為首的一些國家聲稱最近在烏克蘭會發生戰爭，俄羅斯已一再申明，俄方沒有發起軍事行動的計劃，烏克蘭方面也明確表示他們不需要戰爭。「在此情況下，有關國家堅稱可能發生戰爭，依據何在？」

張軍表示，相關各方之間應該堅持通過對話談判尋求解決分歧。當前急需的是靜悄悄外交，而不是麥克風外交。遺憾的是，美方沒有接受這樣的建設性建議。中方再次呼籲，有關各方保持冷靜，不做任何刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情，並在充分考慮彼此合理安全關切和相互尊重基礎上，通過平等協商妥善解決分歧。

張軍31日還表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的。解決烏克蘭問題，還是要回到落實《新明斯克協議》這一原點上。《新明斯克協議》得到《聯合國安理會第2202號決議》核可，是各方公認的有約束力的基礎性政治文件，理應得到切實執行。中方支持所有符合這一協議方向和精神的努力，希望有關各方展現執行新明斯克協議的積極意願，協商解決協議執行過程中出現的分歧，推動將新明斯克協議落到實處。

張軍指出，北約擴員是處理當前緊張局勢難以繞開的問題。北約為冷戰時期產物，北約擴員是集團政治的集中體現。中方認為，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。在21世紀的今天，各方應當徹底摒棄冷戰思維，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。