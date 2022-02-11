各政黨積極布局2022年底選舉，傳出民眾黨評估由立委蔡壁如參選新北市長，希望發揮母雞帶小雞，擴大議員席次。不過，蔡壁如今天表示，前陣子黨主席柯文哲交代她要幫忙2022年民眾黨選務，工作量非常大，應該沒有三頭六臂去參加地方選舉，且黨中央目前沒有規畫新北市長這一局。

民眾黨年底將迎來創黨以來首次九合一選舉，因議員、村里長及代表參選人多為政治素人，傳出柯文哲有意讓民眾黨5席不分區立委都投入地方縣市首長選舉，希望藉由黨籍立委的曝光度，拉抬整體選情。

不分區立委中除張其祿參選意願低，民眾黨規畫邱臣遠參選基隆市長、高虹安角逐新竹市長，黨內有人推薦賴香伶出征桃園市長，蔡壁如則被黨內點名可以參選新北、桃園或中南部艱困選區首長。

面對被點名可能參選新北市長，蔡壁如今天表示，2022年底選戰是民眾黨首次參與的全國性九合一選舉，前陣子柯主席交代她要幫忙相關選務工作，應該沒有三頭六臂去參加地方選舉。

蔡壁如說，她是不分區立委，立法院本會期是法案會期，她還有很多法案想要推動，預估會耗掉許多時間，同時黨交代的職務也會全力以赴，但目前黨部沒有規畫要投入新北市長選舉這一局。