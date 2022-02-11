隨著北京2022年冬奧會開賽，“綠色冬奧”的辦賽理念，已經從藍圖變為現實。

在冬奧張家口賽區，“綠色”元素無處不在：賽區場館100%綠色電能供應，賽區車輛全部採用氫燃料客車，競賽場館和冬奧村全部上綠色“三星級”標準……北京冬奧會已成為綠色發展的重要典範。

不過，這些“綠色”元素並不顯而易見，隨著場館建設完成和賽事運行，很多都“藏”到了我們看不到的地方。讓我們跟隨參與場館建設和運營的專業人士和服務人員，去賽區找一找，看一看。

“綠電”點亮賽區燈

2月6日早晨8點，位於張家口賽區的國網冀北電力有限公司冬奧供電保障現場分指揮部，正在舉行每日例行運行調度會。

分指揮部運行組負責人陳軍法說。“我們監測的數據顯示，張家口賽區4座競賽場館的最大電力負荷，均在電力容量配置範圍之內，各類電力設備運行平穩可靠，開賽首日的保電任務順利完成。”

2月5日，張家口賽區4座競賽場館當日最大電力負荷分別為：雲頂滑雪公園5510千瓦、國家跳臺滑雪中心4633千瓦、國家越野滑雪中心4548千瓦、國家冬季兩項中心5471千瓦。當日，賽區9座場館電力總負荷為5.68萬千瓦。

(圖/田明提供)

“其中的用電大戶是冬奧村，每日一般在1.2萬-1.3萬千瓦，包括電供暖、電炊及其他各類常規用電。”陳軍法說。

兌現對奧組委的“綠色”承諾，供應北京冬奧會3大賽區、26座場館的電能，全部是由張家口的風能、光能轉化而來的綠色能源，我們稱之為“綠電”。

供應冬奧場館的“綠電”從何而來，又是如何送達的？

距離張家口賽區約60公里的張北壩上草原，北風呼嘯，連綿起伏的山脊上，排布著不停轉動的白色風力發電機，一排排太陽能光伏發電板在陽光下熠熠生輝。

建設在壩上草原的張家口可再生能源示範區，是服務清潔低碳奧運，支撐國家能源結構轉型的重大標誌性工程，是“綠電”的源頭所在。

來自冀北電力的數據顯示，2月5日當天，張家口地區風電、光伏新能源最大出力977.2萬千瓦，發電量17001.9萬千瓦時。

這些“綠電”是怎樣輸送到北京、張家口賽區場館的？

“這得益於建設在張家口的張北柔性直流輸電工程。”國網冀北電力有限公司冬奧辦副主任雷為民說。

張北柔性直流輸電工程線路全長666公里，是世界上首個彙集和輸送大規模風電、光伏、儲能、抽蓄等多種形態能源的四端柔性直流電網。正是靠它，來自張家口地區的綠色電力安全高效地輸送到北京和張家口，實現北京、張家口賽區場館100%綠色電能供應。

“為了讓‘綠電’供得上、送得出、用得好，冀北電力加大張家口地區主網架升級。”雷為民說。

目前，崇禮冬奧核心區已形成500千伏多路通道、220千伏雙環網、110千伏雙鏈式、10千伏“雙環網+雙輻射”電網結構，綜合電網可靠性達到國際先進水準。

“吃”氫大巴保交通

2月5日淩晨0點40分，崇禮太子城高鐵站的空氣格外清新。寒冷的夜色中，30多列大巴車滿載著乘客，打著雙閃，列隊整齊地駛往張家口賽區冬奧村。

車上的乘客，是幾個小時前，剛剛到北京鳥巢參加完冬奧會開幕式返程的張家口賽區運動員、隨隊官員和媒體記者。

執行這次高鐵站接駁任務的，是張家口公交集團冬奧交通保障團隊。

“我們一共調配了49部氫燃料大巴車，承擔700多名乘客往返太子城站的接送任務，太子城加氫站為此也備足了氫氣，等高鐵到達時，大巴車就停在對應車門前，一共分三批將乘客全部安全送回冬奧村。”北京冬奧會張家口賽區巴士團隊總指揮芮勇強說。

為執行此次冬奧會張家口賽區交通和物流保障任務，張家口公交集團共計調配407臺氫能源車，其中包括357臺氫能源大巴車、50臺氫能源中巴車，主要負責運動員、隨隊官員、媒體記者、賽事轉播團隊在冬奧村和場館之間的接駁任務。

氫能是綠色低碳清潔能源，具有能量補給速度快、用時少的特點。每輛氫燃料公車運行1萬公里可以減排二氧化碳11.8噸左右。

作為國家可再生能源示範區，張家口市不斷加速氫能綜合利用產業體系建設，擁有2座制氫廠、8座加氫站，已初步形成制氫、加氫、儲氫、氫能產業裝備製造、燃料電池核心零部件製造、氫能整車製造等全產業鏈。

張家口賽區內的運動員專線TA-3線路，在冬奧村的運動員班車站和國家跳臺滑雪中心之間往返。負責這一線路的駕駛員之一韓碩告訴記者，氫能源大巴車和中巴車加滿一次氣，續航時間分別約為300公里和100公里。

為滿足氫能源車的能源需求，張家口賽區劃撥了崇禮南、太子城兩個加氫站作為配套。

“冬奧會和冬殘奧會期間，張家口賽區核心區冬奧保障車輛，全部採用氫燃料電池客車，清潔能源車輛使用占比達到歷屆冬奧最高水準。”芮勇強說，“開賽以來，許多線路需要24小時運行，氫能源車在崇禮夜間-20℃的條件下依然運行平穩。”

(圖/田明提供)

綠色場館上“三星”

2月5日，張家口賽區古楊樹場館群內，國家冬季兩項中心、國家跳臺滑雪中心、國家越野滑雪中心等被造型優美的空中廊道“冰玉環”串聯在一起。

表面看上去，“冰玉環”由下方的機動車道和上方的步行廊道構成，其實，在我們看不到的地下，還有一條廊道——地下綜合管廊。

“地下綜合管廊將三個場館的市政建設需求全部收納其中，滿足賽時各場館交通、水、暖、電等的需求，如遇後期技術升級、擴容需要增設管線，可以直接在管廊內敷設，不需要重新開挖土方，大大減少了對場館周邊自然環境的過度開發，也為賽後利用提供了便利。”張家口市綠色建築發展中心正高級工程師李波說。

這樣的地下綜合管廊，正是冬奧場館可持續發展理念的體現。

目前，張家口賽區的國家冬季兩項中心、國家跳臺滑雪中心、國家越野滑雪中心，以及雲頂場館群的雲頂滑雪公園，均獲得綠色雪上運動場館三星級設計標識。張家口奧運村獲得綠色建築三星級設計標識，均達到各自綠色建築標識評價標準的最高等級。

“三星級”綠色雪上運動場館的“綠色”元素，不僅是在生態干擾上做“減法”，還在迴圈再利用上做“加法”。

賽區所有競賽場館在設計及施工建造階段，對施工材料用量進行了優化設計，儘量減少不可迴圈材料的使用，優先使用可再生、可迴圈利用的材料。

在水資源迴圈利用方面，通過設計建設砂基透水路緣石、濾水邊溝以及雨水、地表水、融雪水收集系統，提升對雨水、融雪水等非傳統用水的收集利用率。同時，雲頂滑雪公園建設了28萬立方米的蓄水池，收集融雪水和雨水，夏季用於綠化灌溉，冬季用於造雪。

滑雪場建設融雪水利用設施，滑雪道設置截水溝，滑雪道側面與底部設置匯水溝。通過地下矽砂蜂巢雨水自淨化系統，對雨水及山澗溪流進行蓄存、淨化，經蜂巢系統淨化後的雨水回用於景觀補水、綠化用水、造雪、沖洗廁所等。