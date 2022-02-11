為了抑制居高不下的通膨，墨西哥央行（Banxico）連續第六度升息，周四宣布將基準利率調升2碼（50個基點），升至6.00%，此決議符合市場預期。

該央行在政策聲明中表示，包括新任央行總裁Victoria Rodriguez等4位決策委員會成員投票支持將利率提高0.5個百分點。

Capital Economics經濟學家Nikhil Sanghani稱之為「總裁換新、劇本不變，Rodriguez選擇站在多數人這邊，維持該央行的鷹派立場。正如我們所臆測，新任央行總裁不想『惹麻煩』」。

墨西哥央行在聲明中表示，通膨壓力比預期更大、持續更久，央行已經調升對整體與核心通膨的預測，尤其是對2022年和2023年第一季的預測。該央行並強調，通膨風險仍然偏向上行。

多位分析師此前曾表示，墨西哥央行決策委員會在考慮如何處理國內利率時，將優先考慮聯準會即將開始升息的預期。

根據周三發布的官方數據，墨西哥1月核心通膨率飆升至2001年來新高，儘管總體通膨率略為放緩至7.07%，但仍比該國央行設定之 3%目標高出一倍多。

Sanghani表示，由於未來幾個月通膨仍可能遠超出目標、央行決策委員會在新任總裁領導下將維持鷹派立場，以及聯準會也將開始調升利率，可以清楚知道政策緊縮周期將持續下去。該經濟學家預期未來幾個月，墨西哥央行將再升息3次、每次50個基點，使政策利率升高至7.50%。在此之後，隨著整體與核心通膨趨近於目標，該央行應該就會鬆開剎車。