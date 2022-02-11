民進黨屏東縣長參選激烈，繼立委周春米、莊瑞雄宣布參選後，立委鍾佳濱今天也以「延續屏東光榮，打造幸福經濟」為題，宣布參選。

民進黨屏東縣長參選爆炸，去年底已經選戰開打，廝殺慘烈，由屏東縣長潘孟安力挺的周春米，與同為新系的鍾佳濱鬩牆，英系力挺的莊瑞雄也是當仁不讓；為了儘速止血，預計黨內會儘早舉辦初選，讓人選出爐。

鍾佳濱今發表屏東縣長參選宣言強調，綠色執政20年，打造光榮城市；屏東縣在民進黨二十多年的執政下，不斷努力將屏東打造為幸福宜居的城 市，而在潘縣長的帶領下，更從規劃基礎建設的傳統觀念，邁向開創人文建設的新思維，為屏東打響國際能見度，讓屏東成為幸福安居所在的重要政績。

他也提到，創造幸福經濟，需要產業願景；要延續屏東的城市光榮感、幸福感，除了文化建設外，更需要有經濟的支持。因此，他將為屏東的未來規劃產業願景，提出「打造幸福經濟」的構想。

他還說，迎接產業契機，屏東有先天優勢；為了能穩定供應產業符合 ESG 精神的水電，更要維護屏東的好山好水，作為發展綠能的基礎。

他最後強調，打造幸福經濟，讓光榮延續下去；創造財富、提升環境品質、維持幸福感，才能讓屏東成為幸福城市，有完整的產業願景更是達成目標的關鍵。接下來，懇請大家給他一個機會，幫助屏 東打造幸福經濟，讓光榮延續下去，未來所有的屏東人都能繼續自信地說出 「我屏東我驕傲!」。