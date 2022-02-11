男店員偷拍女店長如廁 連結至手機同步觀看

33歲蔡姓男店員去年11月間，在任職的新北市中和區某餐飲店裝設針孔攝影機，偷拍女店長及另一名女店員如廁，還透過網路直接連結至手機同步觀看，店長發現後報警處理，警方約談蔡嫌到案，他坦承犯案，訊後被依妨害秘密罪函送法辦。

據悉，女店長如廁時發現廁所內雜物區有針孔攝影機，查看後發現檔案內竟有自己與另一名女店員如廁的畫面，進一步追問下，竟是蔡姓男店員所為，該攝影機還可透過網路直接傳送畫面至蔡男手機同步觀看。女店長一怒之下報警處理，警方循線約談蔡嫌到案，他坦承犯案，訊後被依妨害秘密罪函送法辦。