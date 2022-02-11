全台國民黨議會黨團今日同步串連舉行「反核食、護食安」記者會，新北市議長蔣根煌痛批，民進黨不顧2018年770餘萬民意公投反核食的結果，用最粗暴方式羞辱民眾，民進黨拿加入CPTPP為藉口，實則反應外交與國際貿易無能。

今日包括新北議長蔣根煌、書記長周勝考、議員林金結、蔡淑君、陳儀君、洪佳君、白珮茹、劉哲彰、葉元之、廖先翔、蔡健棠、鄭戴麗香、陳錦錠、黃桂蘭、林國春、黃林玲玲都出席記者會。

蔣根煌說，他歡迎日本食品進入台灣，但反對有疑慮的核食， 面對霸道民進黨政府，每個國民都要站出來表達抗議，國民黨也會嚴格監督為民眾食安把關。

新北市議會國民黨團書記長周勝考表示，民進黨跟萊豬一樣，用行政命令下達進口，損害人民食的安全，民進黨一意孤行，呼籲所有人都要拒買核食。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，民進黨一邊反對核電，一邊要大家吃核食，這是天大笑話，萊豬不是已經開放了？台灣有加入什麼嗎？

黃志雄說，民進黨就是詐騙集團，永遠的雙標政黨，民進黨口口聲聲愛台灣，國人健康不容許做任何利益交換，但民進黨政府從2016年執政後，不斷利益交換，且著重民進黨政黨利益， 呼籲民進黨懸涯勒馬。

新北市議員林金結表示，民進黨政府開放核食的決定打得地方民眾頭昏腦脹，簡直傻眼，鄉親收到開春「第一個大禮」真的很沉重，在地方跑行程的時候很多人詢問相關細節，食安問題大家真的很關心「中央沒路用 食安亂亂用 」，大家自己來守護食安，新北市議會國民黨議員團結一致為民眾食安把關，會要求新北市政府要守住最後一道防線。