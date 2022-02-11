新北市新店警分局執行護童勤務，確保孩童安全。（新店警分局提供）

新北市新店警分局執行護童勤務，確保孩童安全。（新店警分局提供）

新北市各國中、小學自111年2月11日起開學，新店警分局通報轄區派出所警力，針對所轄新店區、烏來區、坪林區、石碇區、深坑區等18處國小，編排「國民小學上、放學安全維護工作」勤務。於開學後每日上、下學時段，派遣警力及協勤民力於各小學大門口及周邊重要路口守望及疏導交通，確保學童上放學安全及校園周邊交通順暢。

新店警分局於各國中、小學開學後，也將針對學校及課後安親班之熱門接送時段、地點，擴大稽查學童交通車輛，加強取締擅自變更座椅、超載及無照駕駛等行為，為學童的安全做好把關。

新店警分局轄內有21處國小市府交通局規畫有「通學巷」路段，針對學校旁寬度不足或無設置人行道之道路，在上、下學時段內規劃某範圍道路禁止車輛進入，僅准行人通行，新店警分局也將加強執法，讓學童可以有一個安全通學的環境。

新店警分局呼籲，家長應教育學童們穿越道路時遵守「停、看、聽」交通安全原則，以維護自身安全；駕駛人行經校園周邊也應放慢車速，留意過馬路孩童安全；家長接送孩童上、下課時，應避免併排停車，大家一起共同維護交通順暢與學童安全。