圖為台北市議員羅智強（右二）。（資料照/呂筱蟬攝）

國民黨立委魯明哲。（資料照/劉宗龍攝）

2022桃園市長之戰逼近，國民黨傳出要以協調徵召方式選出下屆桃園市長人選，檯面上先前已被點名的人選有現任立委魯明哲、萬美玲，台北市議員羅智強也屢被點名參選。政治評論員「宅神」朱學恒昨(10日)詢問國民黨智庫執行長柯志恩，「個人判斷桃園決戰會是什麼樣子？」柯回應，「我覺得不是魯明哲就是羅智強！」

朱學恒昨在直播節目中表示，詢問「一路走到桃園，你個人判斷桃園的決戰會是什麼樣子？」柯志恩回應，我覺得不是魯明哲就是羅智強；朱接著說，「真的假的啦？貴黨內部消息人士三天兩頭在我耳邊唸萬美玲、萬美玲」，柯則是表示，「可以看的出來萬也有些意願，目前要透過協調，以魯明哲跟萬美玲來說，魯當過市長，得票等各方面，說實在魯應該更有勝算」。

柯志恩並說，那羅智強的話，說實在的因為藍的選區，包括軍眷區跟八德區，羅智強是有機會的；朱學恒詢問「您覺得要把羅智強放在天秤上考量？」柯回應，最主要是說桃園還有一個很大部分，就是他們非常重視在地，像是台北市、新北市還是可以有空降人選，可是有幾個縣市若不是在地的人，光是先天上面就要花很多時間，這也是考量重點，但羅智強有全國知名度，如果出來選應該有機會也會讓選戰好看。