便利超商繳費、取貨時，都會拿到小白單。一名女網友表示，昨日傍晚到超商取貨，拿到店員給的小白單，發現其中一張為7元購物金，只要購物就能折抵，她開心的吶喊「大家趕快網購下單」，圖文曝光令網友哀號「小白單我丟了」。

原PO於臉書社團《爆廢公社二館》指出，昨（10）日傍晚到7-11取貨時，店員給她一張小白單，並告知她10日起推出為期9天的7元購物金，只要領貨都會拿到一張小白單，下次消費或取貨都可以折抵7元，令她開心地說「趕快下單取貨買起來」。不過原PO也提醒，小白單的上聯QR cord要留著，若只留折抵券就沒辦法使用。

原PO分享超商最新優惠。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文曝光，引發網友討論，「天啊！我都丟掉」、「謝謝你發文，不然我還真的不知道又有活動了」、「我都直接丟，原來還可以這樣用」、「天啊！不能再丟掉了」、「這個活動又回來了，太開心了」。

事實上，7-11去年底也曾推出類似的活動，到超商取貨可獲得一張折抵11元的小白單，且單筆消費不限使用張數，因此有不少民眾累積一定的量後，再一次折抵。這回7-11又祭出活動，民眾只要於2月9日至17日期間，到門市完成EC包裹取件，就會送一張7元購物抵用券，限量200萬組。