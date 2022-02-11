「人不可以無癖」一文提到，從嗜好的選擇中可以看到人的個性，論述從培養個人癖好的重要延伸到癖好與人際關係的關聯。（高雄醫學大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國文課本選材跳脫重量級作家作品，高雄醫學大學校長楊俊毓著作「人不可以無癖」引用名言詩作及事例，說明癖好的涵義與重要性，獲出版社青睞、收錄進國三國文教科書。楊俊毓預計將版稅全數捐給高雄醫學大學的「起飛圓夢助學專款」，幫助弱勢學生安心就學。

楊俊毓「人不可以無癖」一文提到，人如果沒有雅癖嗜好，非性情中人，從嗜好的選擇中可以看到人的個性，就像孔子以好學自許，學而不厭，「發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至」，這就是一種修養，也是一種境界，那份專注，非有讀書做學問的癖好，豈有可能？由吸引力法則來看，「花若盛開，蝴蝶自來」，生命中的一切所願，與其苦苦追求，何不培養自己，而使生命更多彩而富足。

文章論述從培養個人癖好的重要延伸到癖好與人際關係的關聯，強調一個人也需要有共同興趣愛好的朋友，就是所謂的趣（氣）味相投的朋友，有共同的癖好很容易變成知音，也因為志趣相投，可以變得無話不說，傾心交往，有相同癖好志同道合的朋友，可以相互鼓勵成為人生的真摰情誼。

楊俊毓畢業於台大公共衛生學系、研究所，從小愛讀古文及歷史，平日專注學術研究之餘，也喜歡寫文章點評時事，2019年將投書媒體的56篇文章集結成冊出版《俊逸文集》。表示，寫作之路完全是一個無心插柳的歷程，文章經過出版社選文、委員審查，經過重重關卡直到教育部審定成為國三學生們學習閱讀的教材，讓他覺得相當欣慰。

出版社認為楊俊毓的文章主題明確、層次分明、論述完整，將其好文收入國三國文教科書。另一篇文章「滷蛋的滋味」則被選為國文講義閱讀素養題組的文本。楊俊毓也計劃將版稅全數捐給高雄醫學大學的「起飛圓夢助學專款」，幫助弱勢學生安心就學。出版社麗文文化事業機構也加碼提高版稅，同時捐出每本書定價的3％給高醫大助學專款，響應善舉。