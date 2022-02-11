台中市警察局啟動「護童勤務」，計投入450名警力，在全市236所國小，於上、下學時段加強校園周邊巡邏及守望勤務。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

不受Omicron病毒影響，台中市高中以下各級學校11日開學，台中市警察局啟動「護童勤務」，計投入450名警力，在全市236所國小，於上、下學時段加強校園周邊巡邏及守望勤務，提高見警率；為讓學童安心返回校園，波麗士大人送出「神秘禮物」、小提燈「波波虎」及文具組，有學童收到直呼：「不用燈會現場排隊就可領提燈，好開心！」。

台中市警第五分局指出，因應即將到來的「2022中台灣元宵燈會」，警方於現場發放市府印製的「波波虎」元宵小提燈，及開學使用的文具組，一方面進行校園安全、交通宣導工作，另一方面讓學童有「意外的驚喜」，瞬間忘記疫情期間開學的緊張及不適感。

市警第五分局更加派警力編排至校園內宣導，提醒學童「避免與陌生人交談，拒收陌生人之飲料零食，也拒絕搭乘陌生人之交通工具」等安全守則，遇危險時，應大聲呼救並向鄰近愛心商家求援，或逕撥報案電話110，立刻報警。

台中市警第二分局於開學當天增派警力在學童上、下學時段，針對轄區內各級學校周邊重要路口，維護校園周邊交通安全，並實施交通安全宣導，提醒用路人重視校園交通安全，讓學校師生「安心」、孩童家長「放心」。