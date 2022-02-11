擁有F級吸睛上圍的美女插畫家泥泥（泥泥學姐、JANiE）以絕妙好身材和厲害的畫畫才藝在網上擁有一票粉絲，近期她爆紅後新聞變多，她則喊冤表示絕對沒有買新聞。2天前她又曬出自己化身成「最辣女工頭」的美照，可見她透視網裝衣上身，完全藏不住胸前那條又直又深的事業線，北半球也若隱若現，引來網友喊想應徵工地工作。

擁有性感身材的泥泥學姐雖然只有153公分嬌小身材，但擁有台灣、日本、馬來西亞血統的她外型亮眼出眾，被譽為最性感小隻馬，目前IG的粉絲數已經來到180萬，但人紅是非多，泥泥學姐偶爾也會被網友揣測整形，日前她首度公開親妹妹的廬山真面目，可見兩人都有傲人胸圍、雪白肌膚，間接破解進廠維修傳聞，粉絲也大讚：「家族遺傳好厲害」。

先前台灣發生大地震，泥泥學姐隨後就曬出影片分享地震實況，可見她一身灰色緊身衣上身，正在走路的她因感受到震波整個人也搖晃了起來，連帶使雙峰也跟著擺動，6秒左右的畫面讓粉絲看得如癡如醉，不斷重放，而泥泥學姐更是打趣寫下：「對不起！我以後走路會放輕腳步。我愛你們大家！！！Love and Peace」。

對於爆紅，泥泥學姐先前無奈說：「最近很常上新聞報導，頻率頻繁到一直被懷疑是買新聞，前幾日無意間跟友人聊天聊到，酸民常常說買新聞買新聞的，但想想… 如果真的要買，我也還真不知道要去哪買耶」，否認有意炒新聞走紅。近日她則分享化身為工人出現在工地的美照，穿著工作服配上低胸細肩帶背心的她，圓弧曲線成了焦點，她開玩笑說：「兄弟們，上工了！」，網友回應：「有這樣女員工，幾點上班」、「我只想問，不冷嗎」、「願意跟著學姐上班」、「上工了，需要阿比嗎？好漂亮」。