高市前鎮分局草衙派出所員警在過年除夕夜當天，因沒有民眾在派出所，一時興起，玩起餘興節目，扮演「弄獅」、用玩具手槍「撒錢」，影片被長官認為社會觀感不佳，一口氣對10警員祭出25支申誡。（翻攝自臉書「記者新聞網」／石秀華高雄傳真）

高雄市前鎮分局草衙派出所警員除夕夜當晚值勤，拍下舞獅賀歲影片被警局長官放大檢視，認為拍片當下勤務未落實、內部督導不周，致所拍影片讓外界觀感不佳，對10名員警祭出創紀錄的25支申誡，並將未戴口罩9警移送衛生局裁處，引發全國基層一片譁然！不僅各式酸雙標的合成圖出現，也讓這齣「賀歲片」至今仍延燒上演，今（11）日「靠北Police」臉書，有基層警貼文號召「全國警一起挺前鎮兄弟」。

「靠北Police」臉書貼文指出，只許眾官舞獅慶生，不需基層舞獅賀年，25支申誡又送裁罰群聚，如此雙標，官逼民反，基層不得不反；貼文中，還號召基層警員，戴上自己的密錄器，勇敢蒐證，舉凡分局內勤各組室未戴口罩、督勤未穿制服、內勤官午休結束未返回辦公室上班等，加以蒐證、爆料，層層向上檢舉，那麼愛放大處分基層、互相殘殺，就一起來吧，看警察是基層人多還是官多？

該篇文末還加強語氣，強調江湖老話：「再怎麼玩，一線三不會升啦！」號召全國基層兄弟遍地開花、聲援前鎮兄弟。

根據了解，草衙所員警拍攝舞獅賀歲歡樂片，因被警局高層示意重懲後，分局共祭出創紀錄的25支申誡懲處，引發基層反彈，草衙派出所全所更是士氣一片低迷。

「涉案」的警員都是所內的年輕警員，失去往日的笑容及活潑個性，有人在分局長官要求以未戴口罩移送衛生局裁罰3000元的簽名單簽名時，一度抗旨拒簽，但分局長官仍執意以「新聞媒體有報導」，還是得移送，視衛生局審議硬將9警移送裁處。