台灣高鐵與國內二大知名飯店：晶華集團及福華集團攜手合作，分別推出「搭高鐵．環遊寶島住晶華」以及「搭高鐵．住福華」限時優惠專案。

高鐵公司表示，即日起，旅客購買「高鐵飯店聯票」，選擇晶華集團旗下11家及福華集團旗下9家合作飯店官網訂房，加購3月1日至4月30日高鐵車票，不限標準車廂對號座或商務車廂，均享車票7折優惠（疏運期間維持原8折優惠）；晶華集團亦加碼推出「環遊晶華住宿券」抽獎活動；福華集團則加贈專屬貴賓禮。（詳細優惠內容詳附表）

高鐵公司表示，本次「高鐵飯店聯票」限時優惠專案，結合晶華集團及福華集團共20館合作飯店，滿足不同旅客入住需求，飯店類型包括豪華星級酒店、休閒渡假飯店、質感商旅，地點遍及北、中、南、東共11縣市。入住台北晶華酒店12坪精緻客房1晚3900元起，翌日再享用CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐「柏麗廳」，還有機會抽中「環遊晶華住宿券」；入住福華集團各館享房價、車票優惠，另享專屬貴賓禮，墾丁福華渡假飯店豪華雙床房每晚3328元起，加購車票免費升等尊爵房型，再贈環保餐具1份。活動期間飯店官網還有更多不同房型超值專案，皆可加購7折車票。

旅客於飯店官網完成訂購付款後，只需將高鐵車票訂位代號及身分證字號末四碼輸入「T Express」行動購票App，載入訂位紀錄並下載手機QR Code票證，即可感應乘車，響應無紙化的環保風潮。3月底前，旅客購買「高鐵飯店聯票」並透過「T-Express」取票搭乘，台灣高鐵公司將再加贈TGo會員點數100點。詳情參考高鐵飯店聯票網頁https：／／www.thsrc.com.tw／ArticleContent／341a5f62-7678-42bb-bd9e-0be634ea3660）。