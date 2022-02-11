美同意出售印尼多達36架波音（Boeing）F-15EX戰機

就在印尼宣布，將投入大筆資金，採購法製「飆風（Rafale ）」戰機幾小時後，美國國務院已同意，將在估計約139億美元（約3870億台幣）的軍售案中，出售雅加達多達36架波音（Boeing）F-15EX戰機。這大單除了F-15EX戰機外，還包括發動機，彈藥和通信系統等相關裝備。

而稍早「法國24小時新聞台（France 24）」報導，印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）說：「我們同意採購42架『飆風』，今天是為頭6架簽約，後續還有36架。」

據《突發防務》（Breaking Defense）和半島電視台（Al Jazeera）10日報導，先前普拉伯沃表示，未來幾十年雅加達打算大幅增加國防開支，印尼對採購「飆風」和F-15EX都感興趣。而美國國務院同意軍售，可能為印尼打開大門，同時採購「飆風」和為他們打造的F-15EX，也就是F-15ID戰機。

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And now, in less than 24 hours after the Rafale deal....



US State Department approves a possible

sale of 36 F-15ID/F-15EX to Indonesia for an estimated cost of $13.9 billion which includes:



-45 AN/APG-82(V)1 AESA Radar

-AN/ALQ-250 #EPAWSS

-80 JHMCS

-Etc!!! https://t.co/rJAdKXTGKD pic.twitter.com/zgNk2YnFjK — JATOSINT (@Jatosint) February 10, 2022

F-15EX戰機

事實上，早在去年12月中時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就曾訪問印尼，撇開先前導致華府遲遲未軍售雅加達的人權問題，大讚美國和印尼間的密切關係。

美國國務院在聲明中說，藉由提升身為亞太政治穩定和經濟進步力量的重要區域夥伴安全，提案的軍售將支持美國的外交政策和國家安全目標。聲明中同時強調，協助印尼發展並維持強大而有效的自衛能力，對美國國家安全至關重要。不過，聲明中並未提及在南海，還有太平洋日益強硬的中國。

美國正和其他國家聯手抗中，除了和日印澳進行「四方安全對話」（The Quad）合作外，還加深與亞太國家的關係。而美國透過澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議，與英國承諾將協助澳洲打造核潛艦。這不僅激怒北京，也令潛艦軍售案突然遭棄單的法國火大。