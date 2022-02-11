針對蔡政府開放核食，高雄巿議會國民黨團11日表示，下月定期會開議後，3月18日已排定巿政府做專案報告，黨團也要求「零檢出、設專區、要標示」等3標準，會強力監督高雄巿政府用最嚴格的標準來面對核食開放。

巿議員黃紹庭表示，巿長陳其邁要為高雄巿民的健康把關，至少有3件事要做到，第1件事是核食輻射含量要有本土數據，第2是所有高雄巿國高中及國小的營養午餐不准進核食，第3是各賣場要有核食標示，以及所含輻射劑量。

巿議員陳若翠說，民進黨最擅長的就是創造名詞，把核食改為福食，不僅模糊焦點還帶風向，雙標的習慣完全沒有改變，用話術唬弄巿民，繼萊豬改美豬在公投嘗到甜頭後，為了進口核災食品，又犠牲人民健康，開民主倒車。

國民黨團總召童燕珍表示，蔡政府以人民的健康做為交換利益的籌碼，國民黨沒辦法接受，高雄巿議會是全台第1個通過瘦肉精零檢出自治條例的議會，國民黨議員為了捍衛高雄的食安，一定會全力以赴、強力監督。

不滿蔡政府開放日本核食，國民黨22縣巿議會11日大串連，同步聯合發聲，高雄巿議會國民黨團由議長曾麗燕領軍、巿黨部主委許福明督軍，並強調定期會17日開議後，18日下午已排定高雄巿政府針對開放核食做專案報告。