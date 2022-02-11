晶圓代工廠世界(5347)董事會通過2021年財報，受惠需求暢旺、擴產及漲價效益挹注，稅後淨利118.19億元、每股盈餘（EPS）7.21元，雙創歷史新高。以此推算，第四季稅後淨利37.15億元、每股盈餘2.27元，連4季改寫新高。公司將於下午召開線上法說。

世界先進董事會亦通過股利分派案，決議配息4.5元、金額創歷年新高，但盈餘配發率僅約62.41％，為近10年低點，以昨（10）日收盤價130.5元計算，現金殖利率約3.45％。公司將於6月14日召開股東常會，增選1席獨董。

世界先進2021年第四季合併營收127.37億元，季增7.24％、年增46.12％，連8季改寫新高。毛利率47.6％、營益率36.11％，連4季改寫新高。稅後淨利37.15億元，季增13％、年增達1.04倍，每股盈餘2.27元，亦為連4季改寫新高。

累計世界先進2021年全年合併營收439.51億元、年增達32.66％，毛利率43.58％、營益率32.09％，遠優於前年33.97％、32.09％。稅後淨利118.19億元、年增達87.45％，每股盈餘7.21元，營收、毛利率、營益率、稅後淨利及EPS全數改寫新高。

由於8吋晶圓產能持續供不應求，世界先進受惠需求暢旺、擴產及漲價效益，晶圓出貨量增加及產品組合轉佳，帶動去年第四季營收、毛利率、營益率、稅後淨利、EPS全數續創新高，與全年營運同步締造「五高」佳績。