瑞士自動化大廠ABB周四指出，其電動移動業務E-Mobility在今年上市之後。希望投入7.5億美元擴大業務。

而這些現金將用於收購和提供本業的成長。E-Mobility主要是製造電動車的快充設備，希望在2022年追求更快成長。

執行長Bjorn Rosengren周四指出，E-Mobility的地理覆蓋率很好，但希望未來進行補強收購，或入股其它公司。公司的策略是透過收購來實現成長。

ABB表示，該部門去年銷售為3.23億美元，預計今年將成長40~45%。

以中期來看，E-Mobility業務每年的銷售成長率應該在25%至30%之間，超過電動車充電和相關服務的市場成長速度。ABB公布的其它目標包括在中期，其息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)的利潤率為15%至20%之間。

ABB並無公布E-Mobility上市的進一步細節。

ABB執行長Bjorn Rosengren曾在上周指出，將透過IPO籌資至少7.5億美元，將在今年第二季末完成。而ABB將對上市後的新公司將維持多數股權。

E-Mobility主要客戶包括福斯參股的Ionity、投入新能源事業的殼牌(Shell)、法國運輸公司Transdev。E-Mobility的競爭對手主要則為Tritium、ChargePoint、Alpitronic。