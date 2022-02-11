光隆(8916)1月合併營收6.82億元，年增7.0%，而成衣1月營收年增高達45.8%。光隆成衣今年接單暢旺，法人估，首季營收將以幾近倍數的成長作開局，將帶動光隆迎來史上最旺的首季。

光隆成衣主攻的戶外機能服巿場，在走出疫情衝擊與去年第三季供應鏈斷貨後，主要的消費地區歐美巿場，需求已明顯復甦，品牌客戶今年下單轉趨積極，成衣接單暢旺，再加上去年越南停工遞延出貨，已致今年前三季產線提早排單滿載，使得是傳統淡季的第1季，將寫下同期新高。

光隆的品牌客戶Volcom，為全球知名的滑板運動品牌，也是今年2022冬奧美國滑雪板隊的官方裝備商。整個隊服系列採用的是Volcom獨有的「Volcom Zip-Tech」和「Volcom Utility Puff」專利設計， 並結合光隆擅長的戶外機能服精緻製造工藝，將Volcom的「熱防護系統」(TDS)的功能充份發揮，可以完整保護運動員在低溫的氣候下， 能保持溫暖和乾燥。

光隆同時也承包了我國2022冬奧代表團團服的設計與製造，設計理念以「活力」貫穿整件服飾。透過藍、白、紅跳色剪接，展現活潑青春的氛圍又不失正式感。因應賽事場地的特殊性，採用兩式三穿設計；外套使用環保高防水布料並以全貼條工藝強化其能力；內層羽絨夾克以90/10高規格填充；採用符合bluesign認證及RDS(人道羽絨標準)之羽絨原料，兼顧了實用與環保。