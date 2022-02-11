Western Digital(WDC、威騰電子)在2月9日公告，其與Kioxia(鎧俠)在日本Yokkaichi及Kitakami合資的NAND Flash工廠在1月下旬發生物料汙染，至少65億GB的位元產出受影響。本土投顧法人認為此事件將帶動NAND Flash提早於今年第二季啟動漲價。此次NAND Flash價格展望上修有利模組業者的獲利及評價，尤其是自上季季底便逐步增加庫存水準的群聯(8299)及威剛(3260)。

產出損失造成供需差距縮小。Trendforce估計65億GB的位元產出約當Kioxia/WDC在今年第一季及2022年NAND Flash產量的13%、3%，相較全球NAND Flash產業，約當今年第一季及2022年產量的3.8%、0.8%。本土投顧法人原先預估2022年全球NAND Flash供給成長31.2%、高於需求成長的28.6%，供需差距2.6個百分點；物料汙染事件下，將2022年全球NAND Flash供給成長下修至30.6%，供需差距縮小至2.0個百分點。對NAND Flash產業而言，產出損失的衝擊幅度尚待四大因素而定：一、經調查後，實際汙染規模尚有上修空間；二、若汙染問題無法解決，工廠稼動必須持續壓低；三、缺陷產品可能可藉重工再製、降級使用等方式回歸市場；四、部分下游模組業者庫存水準低，可能因原料採購不足而降低稼動。Kioxia/WDC的合資工廠佔全球NAND Flash投片量28%、位元產出32%，並主要供應PC及手機市場，對伺服器市場供應較少。

價格展望上修、提早於今年第二季啟動漲價。市場原先預估NAND Flash合約價於今年第一季、第二季分別下跌10%、5%，並將於第三季上漲；然本土投顧法人認為供需差距縮小下，第一季價格跌幅將收斂至5%，而第二季價格可上修至上漲5%，提前一季。我們預估第一季至第三季NAND Flash供需比將達100.1%、99.9%、98.9%，呈現逐季收斂。

Samsung在西安的NAND Flash工廠佔全球NAND Flash投片量14%，在去年12月下旬至1月上旬西安封城期間曾降低稼動，即使未改變市場價格展望，仍促使部分模組業者增加庫存水準，以因應潛在的缺料風險。本土投顧法人認為，本次NAND Flash價格展望上修有利模組業者的獲利及評價，尤其是自去年第四季季底便逐步增加庫存水準的群聯(8299)及威剛(3260)。