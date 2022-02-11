台南市一所中學舉辦營隊，其中一名帶隊女高中生確診，屏東縣政府接獲通報後已找到2位參加學童，緊急匡列6名家人，並著手進行疫調。

屏縣府衛生局副局長張秀君表示，接獲通報後第一時間找到1位學童，連同同住家人共4人連夜送往防疫旅館居隔，接著又找到另外一位，連同家人共匡列2人居隔，隨著疫調將滾動調整。

台南私校確診女學生Ct值16 曾當冬令營隊輔 百名學童遭匡列
屏東增3確診 染疫媽為復健科醫師 縣府急匡列217人
#匡列 #參加 #學童 #屏縣府 #緊急