找到了！屏東2學童接觸台南確診女高中生 縣府急匡列6人 11:122022/02/11 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 找到參加台南營隊學童，屏縣府緊急匡列6人。(屏縣府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市一所中學舉辦營隊，其中一名帶隊女高中生確診，屏東縣政府接獲通報後已找到2位參加學童，緊急匡列6名家人，並著手進行疫調。 屏縣府衛生局副局長張秀君表示，接獲通報後第一時間找到1位學童，連同同住家人共4人連夜送往防疫旅館居隔，接著又找到另外一位，連同家人共匡列2人居隔，隨著疫調將滾動調整。 台南私校確診女學生Ct值16 曾當冬令營隊輔 百名學童遭匡列 屏東增3確診 染疫媽為復健科醫師 縣府急匡列217人 #匡列 #參加 #學童 #屏縣府 #緊急 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄小學延至14日開學 台中跟進加嚴停課規定 04:102022/02/11 焦點要聞 開學首日 蘆洲警動員護童讓師生、家長安心 09:572022/02/11 寶島 開學日落實防疫 新北警加強校園周邊交通疏導 16:592022/02/10 社會 婦人經商失利尋短 「緊急協尋機制」救回1命 13:592022/02/10 社會 開學真好「波波虎」提燈開學禮讓學童好驚喜 11:142022/02/11 寶島 藍營反核食 南市議會國民黨團「緊急協尋當年反核食的賴清德」 10:452022/02/11 政治 新店警維護學童安全 開學日就是安全日 11:062022/02/11 寶島 新莊好市多爆確診者足跡 她收匡列簡訊哀號 衛生局回應了 08:372022/02/10 生活 外地確診者參加台南學校冬令營引恐慌 黃偉哲：積極處理中 08:312022/02/11 生活 海拔2012公尺雲端上的守護 和平警偏鄉護童通學 10:142022/02/11 寶島 台南驚傳某私校學生確診 緊急停課！開學日延3天 08:582022/02/11 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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