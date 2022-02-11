科技的推進往往促使生活模式改變，並可望驅動經濟成長，據PwC預估，到2030年止，虛擬/擴增實境（VR/AR）對全球GDP貢獻約達1.5兆美元，不少人開始關注虛擬世界的發展潛力及相關投資機會。農曆年前（1月24日）在證交所掛牌的富邦元宇宙（00903），是國內首檔鎖定元宇宙題材的ETF，目前資產規模逾40億元。

富邦元宇宙自虎年開紅盤來表現強勁，今（11）日因美科技股拉回斤小幅回軟，至近11點時，股價約成交在14.82元附近，小跌1.66％，成交量為8300多張。

富邦元宇宙ETF追蹤Solactive元宇宙指數，成分股來自已開發國家及台灣、韓國掛牌的股票，先以基本的市值及流動性標準篩選，再利用Solactive指數公司內部開發的自然語言處理系統，從公開資訊中搜尋比對關鍵字，找出投入元宇宙技術、平台、裝置設備、資料運算等領域且關聯程度較高之企業，納入排名前30名，並於每年5月及11月調整成分股。

富邦投信指出，上述指數目前最大的成分股包含蘋果、Google、輝達和Meta（臉書）等科技公司，另外，2021年3月才掛牌的Roblox也在前10大成分股之列，Roblox從2004年就投入元宇宙平台開發和應用，不僅打造元宇宙的虛擬空間，讓開發者開發及編寫遊戲，近期更將概念伸至教育、工作、購物等，提供虛擬演唱會，甚至結合品牌創造新體驗。

證交所表示，ETF以追蹤一籃子股票的報酬表現為目標，相較於直接買賣個股，具有風險分散效果。證交所上市的131檔ETF涵蓋多元類型及主題，其中有些主題或特定產業的股票波動可能較大，投資人仍須了解潛在風險，留意整體資產配置，並隨時關注市場及趨勢變化。