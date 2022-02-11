台中75歲柯姓阿嬤，長期照顧患有極重度智力障礙的13歲大孫子與另名小孫子，生活艱辛。去年10月間，柯姓少年在家裡尖聲吵鬧且拒絕吃藥，柯婦要求小孫子先去上學後，竟以彈力繩緊勒大孫子頸部、且扣住兩端扣環，導致少年死亡，台中地檢依殺人罪起訴柯婦，但考量其自首，請求減輕其刑。

起訴指出，柯姓少年的父母於2013年7、8月間相繼過世，柯婦便一肩承擔起照顧一對孫子的重任，但因柯姓少年患有極重度智力障礙，表達困難且溝通不易，讓祖孫的生活更加艱辛且柯婦時感挫折。

去年10月8日早上7時許，柯家兄弟準備上學前，柯婦要求大孫子先服藥遭拒，且柯姓少年在家中持續尖叫吵鬧，讓柯婦情緒失控，要求小孫子先去上學後，竟將孫子壓制在沙發上，之後拿起長約48公分的彈性繩纏住孫子頸部，並將彈力繩兩端扣環勾住，讓少年無法鬆脫繩子，之後柯婦即外出到附近的菜園澆水。

未料，柯婦8點半返家後，發現孫子已經躺臥在地板且失去呼吸，趕忙解開繩子並報警自首。柯婦辯稱，她不是故意要殺死孫子，沒想到孫子會就這樣死掉。

檢察官認為，柯婦殺害孫子，依照兒童及少年福利與權益保障法應加重其刑，但考量她報案自首，求請減輕其刑。