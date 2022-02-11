國民黨台中市黨部主委林敏霖指出，蔡總統當選時說「謙卑再謙卑」，但現在開放核食有何把關標示？讓民眾購物、用餐心裡毛毛的。（盧金足攝）

國民黨台中市黨部11日出面抨擊蔡政府置民眾健康於不顧，強調國民黨「守護人民食安、全力把關」。（盧金足攝）

台中市議員楊正中抨擊台中市府訂出中火、萊豬、核食等三個地方自治條例，全遭中央駁回否決，民眾要以讓民進黨下台抗議。（盧金足攝）

國民黨中市黨部抗議開放日本核食，籲讓民進黨下台

行政院8日宣布鬆綁日本福島食品輸台，國民黨台中市黨部11日舉行「守護人民食安、全力把關」記者會，抨擊蔡政府置民眾健康於不顧，譴責民進黨政府蠻橫，台中市府訂出中火

、萊豬、核食等三個地方自治條例，全遭中央駁回否決，民眾要以讓民進黨下台抗議。

國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，民進黨政府粗暴宣布開放日本福島核食進口，衝擊民眾最關心的食品安全問題，踐踏2018年公投、779萬反對核食進口民眾的意願，對蔡英文總統稱會用比國際標準還嚴格的態度規範核食，國民黨以具體數據戳破蔡政府的謊言。

林敏霖指出，蔡總統當選時說「謙卑再謙卑」，但現在有何把關標示？讓民眾購物、用餐心裡毛毛的，憂心會不會吃到萊豬，質疑嚴格把關到何種程度，從放射性元素「銫」的殘留量來看，蔡政府允許台灣嬰兒食品的殘留量是「50貝克／公斤」，但國際上很多國家採取更嚴格「40貝克／公斤」標準，蔡政府根本是欺騙國人。

林敏霖強調，支持台中市長盧秀燕萊豬零檢出，進口核食堅決反對，蔡政府不經討論貿然開放，視民意為無物。

台中市議會國民黨團副書記長張廖乃綸說，現在蛋荒嚴重

，全民陷入「蛋蛋的哀傷」，政府沒有改善民生議題，反而以突擊方式進口日本核食，當時有七百九十九萬票反對，強硬進口日本核食，要求中央先解決民生議題，和地方做溝通

，嚴格把關，並充裕檢核人員，只有日本核食周五縣市把關，呼籲中央政府和地方好溝通。

市議員黃馨慧表示，開放核食市民很恐慌，蔡政府說開放核食才能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），又用這種話術來騙，到底要騙幾次，要用科學數據，百姓有選擇權利， 地方有何檢驗儀器，要求中央給資源給人力，標示清楚，「不要再用加入CPTPP來騙，蔡政府不要再騙了」，號召民眾打電話給民進黨立委表達意見。

台中市議會國民黨團副書記長黃仁表示，南韓禁止日本核食，但公部門要用很龐大的人力與物力才能進行檢測，這恐怕只是民進黨核食政策的遮羞布，光靠出口國的標示與邊境抽驗，無法保證沒有漏網之魚。

市議員羅廷瑋指出，台灣人很瘋日本，但已有很多攤商不滿，民進黨不應趁立法院休會偷襲，呼籲民進黨開大門走大路。

市議員楊正中強調，民進黨鴨霸不顧人民健康，全民要讓民進黨一起下台，不能以國際接軌的理由，用未知的謊言愚弄百姓，民眾要自覺自醒，讓不良政府下台，無可奈何面對中央，市長盧秀燕發揮保護市民責任，針對加嚴標準檢驗，食的安全，在野黨民代全力支持加強食安檢查。

發言人凃力旋強調，在地發聲反對核食，中央政府在有問過民眾意見嗎？反核公投通過了，程序不正義，全國串連發出憤怒的聲音。