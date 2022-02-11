月眉所警犬「花花」今天穿上紅衣執行護童任務，走在路口超吸睛。（大甲警分局提供）

清水警分局出動大型警察娃娃牽學童過馬路。（清水警分局提供）

清水警分局出動大型警察娃娃執行護童專案。（清水警分局提供）

今天是開學日，台中市清水警分局為維護學生安全，出動大型警察娃娃在路口牽學童過馬路，由於目前正值防疫期間，娃娃也戴上大型口罩遵守防疫規定。另外，大甲警分局月眉所警犬「花花」也參與護童任務，穿上一身紅色除添加喜氣外，也代表警戒、停止意識，相當吸睛。

清水警分局規劃執行交通疏導及護童專案勤務，11日派員前往轄內各校門口守望，除了結合義交協勤民力，配合校方導護老師及志工，協助引導學童排隊量體溫，並即時勸離臨停車輛維持校園週邊交通秩序。

清水警分局長游永中一早親自帶領同仁前住學校執行護童勤務並當場向學童實施預防犯罪宣導，特別的是，清水警分局特地將大型警察娃娃帶上特製大口罩，學童停等紅燈欲過馬路巧遇警察娃娃，開心上前和娃娃手牽手一同過馬路，形成有趣畫面。

大甲警分局也全力啟動「護童勤務」，動員62名警力於上、下學時段積極守護學童安全、提供學童、家長即時且溫馨協助外，並與學校師長、導護人員保持密集聯繫，以確保學童上、下學安全。

有趣的是，月眉所可愛警犬「花花」也參與此次任務，穿上一身紅衣，除了添加喜氣外，也代表著警戒、停止意識。分局長吳燕山同時呼籲民眾，當看到導護志工的「停」時，請務必禮讓學生先行。