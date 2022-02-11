苗栗縣長徐耀昌11日一早就到頭份市后庄國小關心學校防疫狀況。（謝明俊攝）

頭份市后庄國小設置專用檢疫安全通道，讓學生可以快速量測體溫及消毒。（謝明俊攝）

頭份市后庄國小加強防疫，所有學生進入教室須經第2次量測量溫及消毒。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌11日一早就到頭份市后庄國小關心學校防疫工作。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌11日一早就到頭份市后庄國小關心學校防疫，呼籲家長放心把學生交給學校。（謝明俊攝）

苗栗縣高中小學11日正式開學，縣長徐耀昌一早就抵達頭份后庄國小，關心學童、家長以及學校防疫清消工作。徐耀昌強調，目前全縣教職員工施打第2劑疫苗接種率已達9成8以上，並鼓勵教職員工們主動打第3劑，對於不能打疫苗的教職員也備有快篩試劑，縣府會全力做好校園最佳防疫工作，提供學生最安全的學習環境。

由於目前桃園為應疫情嚴峻，調整校園防疫指引，只要有1名學生感染確診，就全校停課，苗栗縣政府表示仍遵守中央流行疫情指揮中心的規定，維持全校須有2名學生以上確診，才實施全校停課。

對於日前傳出有公館某國小學生跟著父母回桃園奶奶家感染確診，縣府教育處科長劉芳諭表示，因學生並非在苗栗感染，所以希望其它學校家長不需擔心，教育處已在開學前重新盤整各校防疫物資，並發放補足酒精、口罩、紫外線殺菌燈、以及相關防疫物資到各校，教育處並購置了1千2百劑的快篩試劑，提供各校有需要時使用。

縣長徐耀昌11日一早7點多就前往頭份市后庄國小關心學校防疫工作整備狀況。后庄國小校長劉敏珍為應疫情需要，特別在校門口旁設置1個檢疫安全通道，讓全校學生從校門口進入教室間，都需從單行式的安全通道通過，快速完成體溫自動檢測及消毒。

徐耀昌強調，全縣學校已在前2天做好完整的清潔消毒，他並呼籲全體老師們，在課堂中間休息10分鐘時間，能帶小朋友走出教室，在空曠的地方曬曬太陽，不僅增加免疫力，也讓教室內空氣流通，也請家長安心地把小朋友交給學校照顧，他並請老師及家長注意學生身體狀況，有任可異狀都可在家休息，不用到校上課。