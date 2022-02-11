據中國最高人民檢察院，浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對周江勇作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

中紀委國監委宣傳部日前與中央廣播電視總台聯合攝製5集電視專題片《零容忍》，周江勇首度出鏡懺悔表示：「在這麽重要的一個城市主政，現在犯下了嚴重的錯誤和罪行，痛悔不已。」

周江勇的落馬最令外界出乎意料，被查前一天仍在出席會議，並曾被認為是習近平嫡系「之江新軍」成員。