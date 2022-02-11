嘉威(3557)1月營收創下史上新高，帶動股價今天盤中拉上漲停，法人估計，第一季產業旺季，公司每股盈餘將重回2元以上，全年營收雙位數成長，將逾60億元。

嘉威2021年營收53.02億元，因美國新屋與成屋銷售數據佳，加上通路客戶庫存水準仍低，營收再創新高，但因為船運、原料成本、匯率等因素，影響毛利率表現，是去年獲利跟不上營收成長原因，前三季每股盈餘5.71元，法人估計全年EPS超過7元。

今年1月處在產業旺季，出貨量在船期安排得當，營收突破10億元，創單月新高。法人認為，在後疫情時代改善人們生活型態，將更加注重居家生活，將有助整體居家生活相關產品的需求，有助嘉威餐具用品銷售。

在通路客戶方面，在原本量販大型通路，嘉威積極切入地區型超市通路，估計今年下半年開始挹注營運。嘉威也跨入自有品牌廚具用品，法人預期2022年自有品牌廚具用品營收比重將由2021年的5％提升至2022年的8～10％，也能持續減低淡旺季營收差異過大影響。

因全球企業持續注重ESG，環保材質目前僅占嘉威出貨量10％，嘉威持續開發環保材質廚具與餐具，成功將R.PET(再生環保聚酯材料)推廣進入北美客戶採購清單，R.PET材料已與供應商簽署餐具產品領域獨家使用契約，並得到主要客戶支持，訂單將逐年成長。