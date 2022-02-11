終端客戶需求穩健，奇鋐(3017)1月合併營收攀升至43.52億元，月增7.46%，為去年5月以來新高，美系外資維持奇鋐「建議買進」評等，近期投信也積極加碼奇鋐，奇鋐今天盤中股價逆勢走高，創下掛牌新高價。

由於通訊基地台標案及伺服器產品出貨穩健，奇鋐1月合併營收攀升至43.52億元，月增7.46%，年增22.54%，為去年5月以來新高；由於今年有新的伺服器CPU出來，奇鋐預估，今年伺服器展望會更好。

美系外資最新報告指出，奇鋐1月營收優於預期，可能是因NB及伺服器於12月受物流影響延後至1月出貨，2月因農曆年假期預計將會下滑，由於伺服器及交換機出貨持續成長，且2022年第1季NB需求穩健，預計3月營收將會回升，我們認為，伺服器佔營收比重可望超過30%，伺服器產品及增加的冷卻風扇可望提高公司毛利率，維持奇鋐「建議買進」評等，目標價110元。

相較於近期投信積極加碼奇鋐，外資則是站在賣方居多，在投信力挺下，奇鋐今天盤中股價逆勢走高，創下掛牌新高價。