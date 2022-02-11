《戰遊網》首場Steam發行商周末火熱開跑 一系列超值DLC組合包免費帶回家!

2022年2月11日 — 戰遊網（Wargaming.net）今天宣布，首次登場的Steam發行商周末將於即日起至2月14日正式開跑，不僅準備了豐富又超值的DLC活動禮包要免費贈送給玩家，也將推出限時優惠活動、直播活動、遊戲內活動與社群活動，讓玩家一同參與發行商周末盛會。一系列Steam獨家販售的DLC組合包和經典遊戲將進行限時大降價，最低下殺至1.5折，玩家用超低價格就能將《戰遊網》經典遊戲系列和超值遊戲內物品帶回家！

Steam發行商周末期間，《戰車世界》玩家可免費領取DLC活動禮包，內容包括法國輕型戰車1輛、100% 熟練度乘組員、3 天《戰車世界》加值帳號以及1個車庫。發行商周末也將獨家販售 Ruthless Champion超值DLC組合包，內含蘇聯 VI 階Object 244、獨特 2D 風格、以《銀河霸主》為靈感的標語和眾多遊戲內物品。此外，新玩家只要使用邀請碼 GOWOTSTEAM，即可獲得1輛加值戰車、免費租用VII 階驅除戰車SU-122-44和 VI 階中型戰車 T-34-85M、銀幣、《戰車世界》加值帳號天數等超值好禮！

另一方面，《戰艦世界》玩家可免費領取的DLC活動禮包則包含《戰艦世界》 3天加值帳號、1個 Steam 貨櫃和3個 Steam 迷彩。協助新玩家上手的新手組合包也將推出限時8折優惠，內含 HMS Dreadnought、USS Charleston、3天《戰艦世界》加值帳號和 15 個 Steam 迷彩。除了組合包優惠活動，發行商周末將推出特別社群活動。所有參與的玩家皆能領取社群代幣，更有機會獲得 VIII 階戰艦！

手遊的玩家也有福了！《戰車世界：閃擊戰》也提供DLC活動禮包讓玩家免費領取，內含有信用儲備加值，額外的《戰車世界：閃擊戰》加值帳號天數和頭像。發行商周末獨家販售的全新DLC組合包更將下殺至3折，內含有M6A2E1 EXP（美國 VIII 階重型戰車）、Plasma迷彩、1個月《戰車世界：閃擊戰》加值帳號、表情符號輕型附件、5倍經驗值證書和其他超值好禮。

最後，其他《戰遊網》經典遊戲包括《銀河霸主》3部曲、 《全面攻擊》也將於發行商周末限時大降價，1.5折優惠就能購入。

關於戰遊網

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁有超過4500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的《戰艦世界》。

透過第三方發行單位：戰遊網發行聯盟，戰遊網積極與個人電腦到家用主機的工作室與獨立開發者發展外部夥伴關係。戰遊網移動則致力於手機市場開發，持續推出新的合作遊戲，帶給玩家精彩的行動體驗。