立委張其祿（左起）、邱臣遠、民眾黨台北市黨部副主委陳宥丞11日舉行「漲聲不停民怨起，衹靠凍漲不可行」記者會，指出目前不僅缺蛋問題未解，衛生紙、尿布等多項民生物資也接連喊漲，政府不能衹靠「凍漲」應對，應從供應鏈進行長遠調節，並解決經濟果實分配不均的問題。（姚志平攝）

近期全台不僅鬧「蛋荒」，多項民生物資更是在近期接連喊漲，去年消費者物價指數來到13年新高的1.96％，且有7個月份突破2％警戒線，民眾黨立委邱臣遠、張其祿今呼籲政府，只靠凍漲「治標」，應善用供應鏈進行長遠調節，並解決經濟果實分配不均的問題，別讓民眾「經濟大好分不到，物價大漲吃不消」。

邱臣遠指出，去年10月起，從連鎖餐廳到街邊小吃，無一不漲，沒想到剛過完一個年，不僅缺蛋危機未解，多項民生物資也接連喊漲，民眾叫苦連天之餘，也顯見政府對物價飆漲不僅過於輕忽，更是缺乏有效因應的手段。

根據去年消費者物價指數，創下13年新高的1.96％，且有7個月份突破2％警戒線，其中5個月都集中在下半年，重要民生物資漲幅更高達2.47％，可見通膨早就有跡可循。

邱臣遠質疑，政府忙於公投補選等政治活動，卻輕忽物價上漲的嚴重程度。事實上，「萬物皆漲、薪水不漲」已是全民感受，根據104調查結果，2022年企業預期平均調薪僅3.1％，創下8年來次低，若以台灣年薪中位數50.1萬計算，每月僅能加薪1250元，根本跟不上物價漲幅。

針對近期「蛋荒」，邱臣遠批評，去年中因疫情影響餐飲業，雞蛋價格崩盤，農委會曾補貼農民淘汰蛋雞，直到價格回穩後又因氣溫變化、禽流感、原物料大漲等因素導致雞蛋缺口補不上，農委會未能事前防範雞瘟，也不去干涉飼料價格，反而一邊補貼、一邊要求業者「凍漲」，降低業者養雞誘因，造成一蛋難求的局面。

張其祿認為，過年至今衛生紙、尿布、民生都醞釀漲價，雖然已宣布至4月底止免徵進口「黃小玉」營業稅，奶油、烘焙用奶粉等進口關稅減半，天然氣及瓦斯、雞蛋也凍漲，但減稅恐導致整體稅損突破百億元，非有效且公平公正的經濟政策，政府不該老是「挖東牆、補西牆」來處理民生供需問題。