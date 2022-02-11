法新社報導，隨著愈來愈多企業切斷與緬甸軍政府相關事業的關係，台灣長榮海運公司（Evergreen Marine Corp.）今天表示，不會再派旗下船隻停靠緬甸一座軍方所有的港口碼頭。

緬甸去年2月發生政變後陷入動盪，當地監督團體統計，軍方鎮壓異議人士造成超過1500人喪生。

面對經濟受創和維權團體日益施壓，從法國道達爾能源集團（TotalEnergies Group）到英美菸草集團（BAT）和挪威電信（Telenor）等企業都已轉移陣地或試圖離開。

根據報導，長榮海運今天表示，旗下船隻「偶爾」停靠緬甸軍方所有的仰光Hteedan港口碼頭，相關事宜是由提供船隻服務的當地承包商安排，公司已要求合作夥伴取消這方面的安排，並「收到確認的訊息…即刻起，長榮將不再使用Hteedan港口碼頭」。

這項聲明未說明長榮何時或為何提此要求，或是否仍會派船到緬甸其他港口。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110211