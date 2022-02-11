台南市議員謝龍介10日宣布投入台南市長初選，投下震撼彈，對此，謝龍介今接受媒體採訪進一步吐露自己為何參選，並強調據媒體日前披露的民調顯示，台南不再是鐵板一塊，且民進黨目前在台南面臨分裂危機，如果國民黨能好好整合在地勢力，未必沒有一搏的機會。

謝龍介昨（10日）接受《中時新聞網》採訪時表示，國民黨中常會9日通過縣市長選舉候選人提名辦法後，自己考量到國民黨士氣低落，外加支持者的鼓勵，因此表態願意參加提名機制，且這次提名機制和過往不同，若該區有2人以上有意角逐，則以協調代替初選，若協調不成再以民調方式初選。

謝龍介指出，台南市長期為民進黨所執政，可是台南鄉親看不到這個城市進步的改變，所以鄉親們都有期盼改變的渴望，如果國民黨能有改變的論述出來，他相信藍營在台南還是大有可為。

謝龍介稱，自己知道要贏得選舉很難，但是如果鄉親願意支持他當市長，自己會讓支持者看到台南的改變。另外，謝龍介也希望可以回應鄉親對他的期待，因此希望黨可以做一個整合，並做最好的推薦，雖然選戰依舊艱困，但不是沒有贏的機會。

對於民進黨在台南的選情，謝龍介認為，綠營這次在台南有面臨分裂的危機，而且有人不斷丟出不利台南市長黃偉哲的資訊，所以在這種情況之下，國民黨和民進黨誰能整合更多台南的在地勢力，誰就有更大的戰力。

另外，據《TVBS》一月底出爐的台南市長選戰民調結果顯示，黃偉哲的支持度為51%，謝龍介為31%；若綠營推派綠委陳亭妃應戰，則陳亭妃支持度為41%，謝龍介為37%。針對此結果，謝龍介說，這代表台南市不再是鐵板一塊，也不再是比例懸殊的民調，自己希望可以跟民進黨來場君子之爭的選戰。