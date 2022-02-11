根據SEMI（國際半導體產業協會）旗下矽產品製造商組織 (Silicon Manufacturers Group SMG) 發佈的晶圓產業分析年度報告，2021年全球矽晶圓出貨量較2020年上漲14％，總營收成長13％，突破120億美元大關，雙雙寫下歷史紀錄。

2021年矽晶圓總出貨量超越 2020年的12407百萬平方英吋 (million square inch MSI)，來到14165百萬平方英吋，以滿足半導體設備和各式應用日益增長的廣泛需求，不管是300mm（12吋）、200mm（8吋）或150mm（6吋）晶圓均出現強勁需求。總營收則達到126.17億美元，超過2007年創下的121.29億美元紀錄，再締新猷。

SEMI SMG主席暨信越矽立光股份有限公司美國分公司(Shin-Etsu Handotai America)產品開發與應用工程副總裁 Neil Weaver表示：「矽晶圓出貨及營收年度大幅增長，見證了當代經濟對於矽晶圓的依賴有多深。晶圓是帶動數位轉型及各種新興科技的火車頭，形塑我們未來生活及工作的方式。」

以上數據包含原始測試晶圓(virgin test wafer)、外延矽晶圓(epitaxial silicon wafers)等拋光矽晶圓，以及出貨予終端使用者之非拋光矽晶圓。