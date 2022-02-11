黨主席朱立倫率北市議會黨團宣示「守護人民食安，國民黨全力把關」。（楊亞璇攝）

藍營串聯22縣市議會反核食 朱立倫嗆蔡政府：別用加入cptpp唬爛國人！

國民黨11日發起22縣市議會黨團大串聯，反對開放核食，黨主席朱立倫率北市議會黨團宣示「守護人民食安，國民黨全力把關」。朱立倫強調，歡迎所有日本產品到台灣，也願意吃日本安全健康食品，任何有核安疑慮的核食問題不能接受，不要用加入CPTPP來唬爛國人

朱立倫表示，食安是民眾最重要也是最基本的要求，守護人民食安，國民黨全力來把關，每一位媽媽都不願意孩子吃到核食，這麼多年來國民黨一再堅持捍衛食安，民進黨卻一直指控國民黨，認為不讓核食進到大家肚子裡是不愛台灣，相信沒有人可以接受，國民黨是用理性態度、科學數據捍衛食安。

朱立倫說，今天全台22縣市黨團都強力捍衛人民食安，尤其是在地方自治條例中，嚴格要求禁止任何核食進到市民的胃，更重要的是校園內不能有核食，從過去到現在都應要有堅定立場，《學校衛生法》到各縣市自治條例要嚴格貫徹，若不足的地方應補強。

朱立倫不滿炮轟民進黨竟說現有法規完整，但法規只有規定優先使用國產食品，而農委會也公告，只有93％是國產，還有7％不是國產，很可能來自各地進口食材，我們不容許任何一絲差錯，一定嚴格要求，要蔡政府看清楚法規。

朱立倫再批，自治條例是地方自制基本權利，行政院竟悍然說地方不能做更嚴格要求，那台灣地方自治還存在嗎？今天中央規定電動玩具在學校距離50公尺，新北、台北要求1千公尺，難道中央要廢止嗎？中央規範不夠嚴格的，地方要求更嚴格，是民意代表天職，也是地方自治精神，請教蔡總統懂不懂這是地方自治基本權利？了不了解還有7％非國產食品進到校園？除了營養午餐還有很多外來團膳業者供應午餐，校園有福利社、零食供應都要把關。

朱立倫說，今天跟日本關係非常友好，是盟友關係，歡迎所有日本產品到台灣，也願意吃日本安全健康食品，任何有核安疑慮的核食問題不能接受，更不要用加入CPTPP來唬爛國人，同時加入CPTPP韓國限制比我們嚴格非常多，對日本8縣市水產品全面禁止，我們為什麼全面開放？有60多國參加IPPNW反核戰、核災組織，包括烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯的標準都比我們更嚴格，有什麼理由說比國際標準嚴格？政府需要給民眾答案，而不是用抹黑、造謠，愛不愛台灣，走不走進步的路，來阻擋在野黨為民眾食安把關權利。

對於是否邀縣市首長一同響應？朱立倫強調，今天全台22縣市，所有縣市議會黨團同步召開記者會，對於食安自治條例，相信所有地方議會，不分執政、非執政，一定全力捍衛；前兩天跟新北市長侯友宜談了很久，他一定會全力捍衛食安，也一定反對核食，相信侯一定明確表達反對核食立場，包括台中市長盧秀燕也強烈表達，其他各縣市長態度都是站在市民角度捍衛食安、反對核食，這點我們立場不變，希望非國民黨執政縣市市長也勇敢站出來，訂定更嚴格標準。

至於反來豬公投提食安，這次也強打食安還能擋下核食嗎？朱立倫認為，核食的議題經過全民公投結果，民進黨要告訴大家779萬民意如何解釋、面對。

國民黨團書記長王欣儀也說，再次譴責一在用欺騙國人方式強行進口核食，蔡總統在2月8日臉書竟然公開寫說，要向大家強調台灣不會進口核食，這是公然散播假消息，只要符合所謂台灣標準核食，就可以進口，相關單位要不要法辦蔡總統？

王欣儀指出，行政院長蘇貞昌說國民黨為反對而反對、妨礙國家進步，請蘇貞昌清楚告訴國人，台灣要進步必須靠吃核食？北市議會黨團2016年就已經通過自治條例，結果蔡政府公開宣布從3月1日開始就要宣布無效，日本有訂定核食標準，地方政府也訂定更嚴格標準，政府都予以尊重，我們政府卻要宣告無效，藐視地方自治，獨裁霸道、專制極權。