立委鍾佳濱宣布投入黨內屏東縣長初選，強調自己歷練完整、已經準備好。(林和生攝)

民進黨立委鍾佳濱11日上午正式宣布將參選屏東縣長黨內初選，現場包括前屏東縣長曹啟鴻、立委郭國文、高雄市議員高閔琳等人皆出席力挺，鍾喊出將延續屏東光榮。

鍾佳濱表示，他擔任過8年副縣長，理解屏東能一步步變得更好，就是因為歷任縣長都能「延續前任基礎」、「在任時創新」、「交棒後發揚光大」。他舉「屏東演藝廳」為例，就是蘇嘉全縣長向文建會爭取經費、曹啟鴻任內起造並在潘縣長任內啟用，才成為屏東重要的音樂藝術文化資產。

他也透露，8年前他卸下副縣長職務時，曹啟鴻曾對他說，除了行政經驗，擔任立法委員也是成為一位好縣長的必經之路；當他自己6年前踏入國會，擔任黨團三長時，經常聽到柯總召提及和當年的潘立委並肩推動的重大政策，因此奠下和中央行政團隊深厚情誼。潘孟安能成為五星級縣長，為屏東爭取到重大建設，正是因為在立法院打下的基礎。

因此他坦言，目前民進黨參選屏東縣長的3人都是一時之選，作為立法委員都具備縣長的條件，未來也都有當縣長的機會；不過他堅定地表示，唯有他同時具備民意代表、行政體系經驗，並在屏東深耕20年，喊話「我已經準備好承擔責任，我就是潘孟安縣長的下一棒，將會延續屏東的光榮！」

對此立委周春米表示，屏東鄉親值得最優秀的人才，延續安居樂業，帶領屏東向前，而她有這個自信，也有這個能力，成為屏東鄉親最值得信任及託付的人選，她會督促自己和團隊，跑得更勤奮，做的更努力，獲得屏東縣民的認同和肯定，對於黨內同志宣布參選，都予以祝福。

莊瑞雄則說，黨內競爭都是兄弟各自爬山，相信都會維持民進黨優良傳統，在初選競爭，在大選團結。而目前外界擔心主要來自行政資源的動員、及對手國民黨的介入，相信屏東縣民是厭惡，不公平的競爭與跟敵對政營暗通款曲。祝福佳濱記者會順利成功，讓屏東縣初選成為新的典範。