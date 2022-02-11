萊豬吃完吃核食，林儒彬表示，絕對不能用我們子孫的健康，來作為外交條件，蔡政府堅決反核電，但核食卻可以吃，這到底是什麼邏輯。(吳建輝攝)

有議員表示，食安問題是政府要做把關，怎麼會開放核食這種不安全食品，還大言不慚說是給人民選擇，令人匪夷所思，呼籲所有廠商拿出良心，拒絕進口核食。(吳建輝攝)

國民黨串聯全台議會譴責蔡政府開放日本核食，11日國民黨南投縣黨部主委林儒彬號召近10位黨籍議員，在南投縣議會舉行記者會，表示堅決拒絕核食進入南投，有議員表示，食安問題是政府要做把關，怎麼會開放核食這種不安全食品，還大言不慚說是給人民選擇，令人匪夷所思，呼籲所有廠商拿出良心，拒絕進口核食。

議員游顥表示，他堅決反對日本核食進口，過去公投要我們吃萊豬，現在還蠻橫不講理，用這種粗暴違反民意的方式，要強行進口日本核食，準備用食安、用人民的健康來換外交，但鄰近國家韓國同樣走向國際，就堅決反對核食，這種食安外交真的是人民所樂見的嗎。

議員林芳伃說，食品安全對民眾來說是基本需求，對政府來說是責任，政府不去做把關，民眾怎麼安心做選擇，蔡政府說核食進口後可以讓民眾自由做選擇，但政府不應該直接做一個把關的動作嗎，這是健康的問題，為什麼會有政治考量，每個國家都拒絕核食，我們卻要爭取開放，真的不解我們的政府到底在做什麼。

萊豬吃完吃核食，林儒彬表示，絕對不能用我們子孫的健康，來作為外交條件，蔡政府堅決反核電，但核食卻可以吃，這到底是什麼邏輯，既然政府堅決要進口核食，人民只能自救，呼籲所有廠商拿出良心，拒絕進口核食。

林儒彬強調，蔡政府嚴重失能，黨籍議員在基層聽到許多民眾聲音，但我們的政府似乎什麼都聽不見，堅決要以犧牲人民健康來換取「外交」，未來國民黨將結合立院、各地議會黨團，推動《學校衛生法》修法，並要求各縣市政府落實《食品安全管理自立條例》，南投是絕對拒絕食用核災區食品。