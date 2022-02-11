西螺公設民營托育中心採用智慧床墊可記錄幼兒睡眠及活動狀況。（周麗蘭攝）

西螺公設民營托育中心有活動區、睡眠區空間，使用科技照顧小貝比。（周麗蘭攝）

為了讓父母放心回歸職場，減輕照顧幼兒負擔，雲林縣府積極配合廣設「公設民營托嬰中心」，繼北港鎮、虎尾鎮公共托嬰中心去年開張啟用後，西螺公設民營托嬰中心今（11日）也揭牌使用，可收托35個嬰兒。

雲林縣目前每年新生兒人數約4000多名，0至3歲嬰幼兒人數目前有1萬6217人，位於北港北辰國小、虎尾綜合社會福利館的公共托嬰中心去年率先開張，目前各收托6名、20名嬰幼兒，北港還有6個名額，虎尾還有10個名額。

位於西螺鎮中山路「雲林縣兒童福利館」1樓的西螺公設民營托育中心今日（11日）也啟用，雲林縣府委託中華民國產業發展既補習服務品保協會經營，該協會也經營虎尾公共托嬰中心。

縣長張麗善表示，西螺公設民營托育中心有活動區、睡眠區空間，使用科技照顧小貝比，採用智慧床墊可記錄幼兒睡眠及活動狀況，家長透過app就可查看孩子體溫、日誌、奶量副食品記錄。

縣府社會處表示，該中心配置7名老師、1名主任、1名廚工，每月政府補助家長4000元，換言之，家長每月得自付額僅需5000元。

除西螺、北港、虎尾之外，縣府設置、即將啟用的公共托嬰中心還有斗六市、麥寮鄉、古坑鄉，土庫鎮正在規畫中。