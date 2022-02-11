運勢命理網站「旺好運」分析，雙子座、射手座、獅子座最容易得意忘形，他們很愛現，喜歡受到眾人矚目，所以常在大家面前賣弄小聰明，有時難免讓人感到很不舒服，第一名的獅子座尤其特別愛現，令周遭的人受不了。

▍第三名：雙子座

雙子座個性活潑、喜愛自由，不過他們有個缺點，就是講話總是聽起來很輕浮，給人一種不穩重的感覺，讓人感到不可靠。雙子座頭腦靈活，喜歡耍小聰明，他們總是自認為自己很優秀，比其他人有能力，但卻總是三分鐘熱度，難以做出成績，根本沒有人相信他誇下的豪語，他們常常會得意忘形，等到失敗的時候就顯得特別尷尬。

▍第二名：射手座

射手座的性格非常直爽，有什麼想法從來不會藏在心裡，總是喜歡直接性的表達自己的思想，因此常常有給人一種得意忘形的感覺，很容易引起他人反感。射手座太過愛好自由，不喜歡受到束縛，有時旁人勸他收斂鋒芒，他們反而會跟人唱反調，更加故意的表現自己，當出頭鳥的結果往往不盡人意，最終悲劇收場。

▍第一名：獅子座

獅子座很喜歡被別人捧的感覺，因為他們總是太有自信，而且很愛分享自己的豐功偉業，因此容易得意忘形，讓周遭的人時常有一種尷尬的氛圍。獅子座很喜歡受大家矚目的感覺，遇到機會就會想要展現自己的優點，而且為了吸引大家的目光，總會故意把事情搞大，明明是小事情卻很高調地進行，讓周遭的人感到非常無言。