高雄全家海神職業籃球隊12日下午3點迎戰台中葳格太陽、13日下午3點碰頭桃園雲豹，劍指農曆新年後首勝，總教練喬伊斯勉勵本土球員更上層樓。周末高雄全家海神隊同時舉辦「港都情人」主題周，歡迎神隊友進場享受專屬情人雅座、抽好禮，與海神隊共度佳節。

位在北側場邊專屬雙人沙發區限量8席（每席兩位），近距離體驗場邊雄海派視角，WAT氣泡雞尾酒任你帶回家，凡一次購買兩張情人雅座票券，即可參加港都情人專屬好禮抽獎，另贈送情人節限定球星簽名拍立得、甜蜜小禮及漢來美食餐券。

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高雄全家海神隊初三開工，迎接下半季球賽到來，農曆年前遭遇隊史首度連敗，總教練喬伊斯指出，球季漫長勢必有高低起伏，從中學習，專注過程並迎接挑戰才是宗旨，尤其高雄全家海神隊暫居龍頭，肯定是他隊的首要目標，「我們也做好準備，全力以赴擊敗他們！」

高雄全家海神隊本周舉辦「港都情人」主題周，並再度開放球迷在遵守防疫規範下，進場為海神隊加油，喬伊斯說：「非常興奮能迎回我們的球迷，相信球迷的助陣，能幫助我們拿下主場勝利！」