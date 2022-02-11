台南某私校女學生相關涉足場域完成清消。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

本土疫情持續延燒，台南市出北區某私立中學今天驚傳1名高三女學生確診，校方宣布延到14日開學。市長黃偉哲上午於防疫記者會說明，案19528於10日確診，2月7日至9日曾參加冬令營擔任隊輔老師，台南有26校45名學生參與該營隊，均匡列居家隔離，目前共匡列145位相關接觸者，連同家屬共210人初步快篩陰性。

衛生局指出，該名學生參加為期3日冬令營，7日至9日每日傍晚自大橋火車站搭乘台鐵區間車前往岡山；衛生局呼籲，2月7日搭乘台鐵區間車3231班次、2月8日搭乘3241班次、2月9日搭乘3237班次的民眾，可於11日14時至16時、12日上午9時至11時、13日上午9時至11時至永康衛生所領取居家快篩試劑自我檢測。

台南某私校女學生連3天搭台鐵區間車。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

市長黃偉哲說，案19528住高雄，9日家長確診，學生10日也採檢確診，CT值僅16，具有高傳染力，台南市緊急匡列134人居家隔離，自我健康監測者11人，學生與家長統一送集中檢疫所，這也是台南市首次大規模隔離，學生涉足相關場域均已完成清消。