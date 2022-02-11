網紅黃琳擁有亮麗外型、火辣身材，由於長得神似Angelababy，因此有「台版Angelababy」之封號，加上多次登上PTT表特版，被封為「世新女神」，人氣高漲的她在IG已有70萬人追蹤，日前在社群網站曬出一部影片，只見傲人上圍狂晃震暈所有人，短短時間吸引上萬網友朝聖。

黃琳在Instagram分享影片，只見她身上穿著虎紋泳裝，似乎配合著今年是虎年的氛圍，不僅眼神對著鏡頭頻頻放電，還擺出撩人POSE，火辣S型曲線一覽無遺，接著從泳池上來後繞著周圍跑了1圈，只見一對傲人上圍隨著上下狂晃，雖然影片只有短短18秒，但已經震暈一票網友，讓所有人看得血脈賁張，無法將視線轉移。

黃琳「上下狂震」18秒影片曝光，讓所有人看得血脈賁張。(lovelynnboo IG)

黃琳日前PO出起床影片，寫下「我一起床就長這樣不要懷疑」，只見鏡頭從後方拍攝時，她露出一雙修長白皙美腿，加上極翹蜜桃臀全都一覽無遺，讓人充滿無限遐想，只有身穿單薄上衣的她，還疑似激凸走光，短短時間就吸引32萬網友朝聖，連同樣有火辣身材的人氣Youtuber奎丁也來留言大讚「美尻」。

黃琳到夏威夷迪士尼穿著比基尼入園，大方解放美胸美尻。(lovelynnboo IG)

不過最誇張的莫過於她之前去夏威夷迪士尼玩時，不顧旁人眼光直接穿著比基尼就入園，更大方解放美胸和美尻，只見下半身用一塊布遮住神祕三角洲地帶，胸前更只剩一小塊方形布料遮住重點部位，傲人上圍幾乎要彈出來，可說是送給粉絲的福利。