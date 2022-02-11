拜登政府周四宣布5年將撥款近50億美元，用於打造數千個電動車充電站。

美國國會在去年11月通過這項對州政府撥款近50億美元的措施，這是拜登1兆美元基建方案的其中一環。

儘管為發展電動車爭取更多巨額資金的努力在國會觸礁，但白宮仍希望加快推動美國從汽油動力車轉向電動車的轉型計畫。根據拜登提出的計畫，到2030年，美國銷售的所有新車中，電動車或插電式混合動力車應占50%，以及屆時美國應新增50萬個電動車充電站。

根據白宮周四發布的計畫，聯邦政府準備在2022年向州政府撥款6.15兆美元，但前提是州政府必須先提交相關計畫，並獲得聯邦政府批准。

美國交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）在記者會上表示，我們不會對各州下指導棋，但我們必須確保這些計畫符合基本標準。

他在接受路透社訪問時表示，在電動車網路部署方面，美國在農村與城市地區面臨不同的挑戰。由於需量身定製，所以我們讓各州自行提出計畫，而非反其道而行。

根據周四提出的計畫指引，拜登政府建議州政府應優先考慮在州際高速公路沿線的投資。州政府應該投資DC直流電快充站，而充電站應至少有4個能同時讓4輛電動車充電的接口。州際高速公路沿線每50英里應安裝一個電動車充電基礎設施，並座落於高速公路1英里內。該指引中並表示，聯邦基金將支付8成的電動車充電站成本，其餘由民間或州政府資金支應。