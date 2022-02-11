旭隼(6409)元月營收15.44億元，創歷史同期新高。外資目前持股旭隼約67.9%，旭隼雖然因新台幣匯價連續2年走升，侵蝕毛利率，但公司仍積極透過產品組合調整以及管理效率提升，來降低匯率升值的衝擊，去年前三季旭隼毛利率為25.7%。

旭隼為DMS(Design & Manufacturing Service)不斷電系統製造商。公司持續發展創新與高品質的產品，不作自有品牌、不與客戶競爭，以客戶為導向，與客戶發展互信與長期的合作關係。除了不斷電系統(UPS)外，還有太陽能逆變器(PV Inverter)、電源轉換器(Inverter)等。今年太陽能逆變器可望有明顯成長。

不斷電系統雖為長期穩定成長之產業，但仍會受到短期外部環境例如原物料格上漲以及匯率波動影響。但就全球眾多產業而言，仍需要穩定的備援電力保護相關資料及設備。法人估旭隼今年營收年增仍上看2位數。去年全年旭隼營收為169.5億元，年增24%。

旭隼營運總部台北，員工約130名，生產基地則有深圳總廠、中山廠、中國內銷廠，越南廠，合計約4000名員工。至於各區域的出貨營收占比，亞洲區約5成，美洲和歐洲各約2成；從國家別來看，美國、中國和印度為3個重要出口國。

旭隼不斷電系統UPS產品營收占比約68%，主要應用在電腦、伺服器、機房、醫療設備、通訊設備等；太陽能逆變器PV Inverter，營收佔比約25%，主要應用於太陽能發電系統及須長期備源之設備。

在客戶端，旭隼以市場導向，客戶分散化、滿足差異化需求。其業務遍及100個國家，訂單源自400個以上客戶，UPS產品料號10000種；AVR/Inverter3500種；2011年~2020年十大客戶比重約35%，最大單一客戶佔營收低於15%。