愛普(6531)今(11)日宣布，攜手新思科技，針對IoT應用及IoT裝置推出更優化、可擴展的IoT RAM記憶體解決方案；此解決方案可在愛普的IoT RAM產品與新思科技的DesignWare Synchronous Serial Interface(SSI)IP的整合實現驗證之互通性。

愛普產品線包括超低功耗(ultra-low power)及低引腳數(low pin count)的虛擬靜態隨機存取記憶體(PSRAM)(IoT RAM)以及低密度(low density)的低功耗動態隨機存取記憶體(LPDRAM)。近期，愛普更在AI邊緣運算及物聯網應用領域中，成為新興供應商並提供市場相關之記憶體解決方案。

新思科技的DesignWare IP產品組合，可支援應用於IoT及移動裝置等應用之記憶體，使其具高頻寬、低遲延之優良效能。愛普與新思科技將於未來之合作中持續優化設計，提供市場更低耗能、低引腳數的記憶體解決方案，例如1.2V I/O IoT RAM以及AIoT RAM。針對AI邊緣運算場景及應用，愛普的AIoT RAM可支援IoT RAM的低引腳數規格，並具備高頻寬及低功率等優點。

愛普表示，建立在PSRAM產品之各種優勢特徵上，愛普的IoT RAM產品亦具備了低引腳數、低功耗以及高頻寬等各種規格之選擇，可滿足物聯網和移動裝置對功耗和晶片大小的限制。新思科技的DesignWare SSI IP將使設計者與開發者可最大化地發揮愛普IoT RAM產品線的最大潛力。

愛普副總經理及IoT事業部總經理洪志勳表示，雙方都將加速在IoT終端應用的開發，並實現最佳的擴展記憶體方案(extended memory solution)，滿足最終端處應用場景中的各種體驗。

新思科技IP市場與策略資深副總John Koeter也提到，新思科技與愛普的緊密合作，能提供雙方的客戶更全面的記憶體解決方案，以符合在IoT設計上對低功耗及高性能的要求。這個具互通性(interoperability)的解決方案將可使系統單晶片(SoC)的設計者能加速上市時程，並降低在使用及整合高效率及高性能記憶體於系統單晶片(SoC)時的風險。