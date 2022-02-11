連鎖餐飲集團揚秦(2755)受惠旗下品牌「麥味登」及「炸雞大獅」門市增加及年節前商品銷售暢旺，2022年1月自結合併營收1.53億元，較去年12月微增0.01％、較去年同期1.34億元成長達13.94％，改寫歷史新高。

揚秦執行長卓靖倫表示，各門市在春節連假前向連鎖總部進貨的商品量能放大，且天氣轉冷亦拉高現做熱食的買氣，不論是「麥味登」的早午餐或「炸雞大獅」的相關炸物商品，均持續帶動總部營收成長。

卓靖倫進一步指出，縱使1月仍有本土Omicron變種病毒疫情因素干擾，但消費者已習慣外帶與內用間的防疫措施轉換，早午餐產業受疫情影響的狀況已不如去年嚴峻。不過，春節前後向來為加盟創業的觀望期，因此展店速度較為遲緩。

目前「麥味登」全台總店數872家，「炸雞大獅」海內外店數為67家。展望後市，「麥味登」歷經去年疫情衝擊後已進入疫後新常態，防疫措施及數位應用已是門市營運標準流程，預期在國人防疫觀念佳、疫苗施打率高下，小型餐飲產業將從穩定復甦期逐漸邁入發展期。