mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，與電視動畫《境界觸發者》的第2彈合作活動將於2022年2月12日（六）12:00開跑。

《境界觸發者》是葦原大介創作的超人氣SF動作漫畫，連載於《Jump SQ.》（集英社）。令人期待的電視動畫第3季也已於2021年10月開播，是一部狂熱粉絲不斷地增加的作品。

在第2彈合作活動中，遊戲將圍繞“嘉洛普拉篇”（由近界最大軍事國家阿夫特克拉托爾的從屬國——嘉洛普拉發動的襲擊）和“B級排名戰篇”（以加入近界的遠征部隊為目標的BORDER內部排名戰）展開。於轉蛋中登場的角色除了「木崎憐士」、「烏丸京介」、「木虎藍」、「黑江雙葉」等BORDER隊員，BORDER本部部長「忍田真史」也將期間限定登場。

此外，合作活動冒險中，以“嘉洛普拉篇”登場的「嘉特林＆拉塔里柯夫」為首，“B級排名戰篇”的「二宮隊」、「影浦隊」、「生駒隊」、「王子隊」、「鈴鳴第一」、「那須隊」也會登場。透過登入遊戲簽到或完成任務，還可入手「三雲修＆雨取千佳」及「三輪隊」。

此外，在冒險中可以幫助自己一次的守護獸「林藤陽太郎＆雷神丸」也將在遊戲中登場。去年推出的第1彈合作活動的「空閑遊真」、「迅悠一」、「小南桐繪」等角色也將於轉蛋中再度登場。

更多合作活動詳情，請於怪物彈珠官方網站內的公告確認。

活動期間：2022年2月12日（六）12：00～2022年3月2日（三）11：59

●BORDER本部部長「忍田真史」及隊員也將會於轉蛋中登場！

第2彈合作活動角色「木崎憐士」、「烏丸京介」、「忍田真史」、「木虎藍」、「黑江雙葉」將於此次合作活動期間限定登場。第1彈合作活動角色「空閑遊真」、「迅悠一」、「小南桐繪」將可以獸神化・改。且購買「境界觸發者 合作活動新手禮包」更可入手合作活動角色「出水公平」！

【轉蛋中登場的角色】

《境界觸發者》人氣角色將於《怪物彈珠》限定登場！

【獸神化・改解禁的角色】

《境界觸發者》第一彈合作角色將可獸神化・改

【境界觸發者 合作活動新手禮包】

《怪物彈珠》推出《境界觸發者》合作活動新手禮包

【合作活動冒險中登場的角色】

BORDER本部部長及隊員將於《怪物彈珠》中限定登場

【透過登入遊戲或任務可獲得的角色】

完成指定任務可獲得《怪物彈珠》x 《境界觸發者》合作角色

●守護獸「林藤陽太郎＆雷神丸」登場！

冒險中僅可發動一次「守護技能」的「守護獸」中，「玉狛分部小少爺 林藤陽太郎＆雷神丸」登場。

【限定登場的守護獸「林藤陽太郎＆雷神丸」】

守護獸「林藤陽太郎＆雷神丸」於《怪物彈珠》登場

《境界觸發者》×《怪物彈珠》合作活動紀念Facebook分享活動

為了紀念合作活動的舉辦，營運團隊準備了Facebook分享活動，請彈珠好手們一同共襄盛舉！

《怪物彈珠》×《境界觸發者》合作紀念Facebook分享活動

【活動期間】

2022年2月10日（四）21:00〜2022年2月16日（三）21:00

【參加方法】

於活動期間內，公開分享怪物彈珠官方粉絲頁的「《境界觸發者》×《怪物彈珠》合作活動紀念分享活動」貼文到個人頁面即可！

將根據合計分享次數追加獎勵道具喔！

【分享活動獎勵】

・分享次數達500次 → 贈送「體力罐 x1」

・分享次數達1000次 → 加碼贈送「幫手罐 x1」

・分享次數達1500次 → 加碼贈送「時光鈴 x1」

・分享次數達2000次 → 加碼贈送「增增餅 x1」

※活動結束後將統計分享總數，於合作活動期間發送達成獎勵到各位玩家的禮物箱中！將不另行通知達成結果。

電視動畫《境界觸發者》第3季簡介

三雲修、空閑遊真、雨取千佳3人與強敵們的炙烈B級排名戰來到ROUND6，離入選遠征部隊的目標愈來愈近。為了補強戰力，三雲修成功地讓從前的敵人——「近界」最大軍事國家阿夫特克拉托爾的俘虜休斯加入，作為新生・玉狛第2開始行動。為了各自的目的，以入選遠征部隊為目標的4人，有辦法在更加激烈的B級排名戰中勝出嗎！？

而此時，玉狛分部的舊成員邁克爾・克羅寧和林藤百合歸隊了。眾人從百合口中了解到了玉狛分部的過去與BORDER誕生的祕密。

XFLAG今後也將持續提供可與親朋好友同樂，且令人「腎上腺素全開」的共鬥娛樂體驗。

更多活動詳情，請參閱「怪物彈珠」官方網站及Facebook粉絲專頁、YouTube頻道掌握最新情報！