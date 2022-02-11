香港《經濟日報》網引述港府消息，香港11日新增約1325例新冠肺炎確診，約800例初步陽性。香港疫情持續，香港特別行政區政府收緊部分社交距離措施，包括收緊二人限聚令，並首度擴展至私人場所。

香港《經濟日報》報導，2月10日，大陸國務院港澳辦發言人在回答記者提問時表示，香港第五波疫情來勢洶洶，對香港市民安全健康和經濟民生帶來嚴重衝擊，大陸中央對此高度關注。

近日大陸國務院港澳辦已多次向林鄭月娥行政長官和特別行政區政府有關官員轉達了中央對香港疫情的關切和對香港同胞的慰問，並表示大陸將全力支持香港抗擊第五波疫情，支持香港特別行政區政府果斷採取措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭。

與此同時，大陸國務院港澳辦積極協調廣東省人民政府，統籌做好粵港疫情聯防聯控和保障跨境物資運輸工作，保障對港蔬菜、鮮活食品和其他日用必需品的供應。廣東省人民政府和深圳市人民政府急香港同胞之所急，為此作了許多特殊安排。